川普私人律师朱利安尼 确诊感染COVID-19

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天表示，他的私人律师朱利安尼确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，是他核心圈中最新一名确诊的人士。

前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）现年76岁，属于高危险群。几小时前，朱利安尼接受福斯新闻（Fox News）现场访问时，并未出现任何感染COVID-19的迹象。

朱利安尼公开露面时经常没有戴口罩。美国有线电视新闻网（CNN）3日在乔治亚州亚特兰大拍到他在没有配戴口罩情况下，在一处大厅与数名其他也没遮盖口鼻的民众聊天，他法律团队的其他成员据推测也暴露在病毒中。

川普在推特指出：「纽约市史上最棒市长朱利安尼，一直努力不懈揭露美国史上最腐败选举，他已确诊感染中国病毒（China Virus）。」川普将新型冠状病毒称为中国病毒，激怒北京当局。

朱利安尼近来率领川普阵营试图扭转11月3日总统大选由拜登胜出的结果，但屡遭挫败。

如果川普的法律团队遵照卫生指导方针，任何暴露于病毒中的人都应该自我隔离至少一周，而这可能进一步重挫川普在挑战大选结果上的努力。

川普向来淡化疫情的严重性，甚至还嘲笑戴口罩防疫的人。他昨天才在乔治亚州举行选后第一场大型政治集会，现场挤满数以千计的支持者，其中大多没有戴口罩。

川普自己在选前数周也曾感染COVID-19，他的核心圈不乏传出确诊病例，包括妻子梅兰妮亚（Melania Trump）、长子小唐纳（Donald Trump Jr.）、幺子拜伦（Barron Trump）、白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）、多名顾问、竞选经理以及数名共和党籍国会议员。

包括朱利安尼在内，许多人都跟川普一样，经常不理会卫生专家的指导方针，出席白宫与政治活动时没有戴上口罩。

朱利安尼在白宫任职的儿子安德鲁（Andrew Giuliani）上月底也验出对病毒呈阳性反应。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP