川普税务调查新转折 财政部获令将资料送国会

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（法新社华盛顿30日电） 美国司法部今天行令财政部向国会提交前总统川普的报税纪录，这是针对川普财务调查的最新转折。

联邦众议院岁计委员会（House Ways and Means Committee）试图取得川普6年间的报税纪录，部分人士认为，其中可能暴露出可疑的会计问题。司法院表示，众院岁计委员会有正当理由查阅这些资料。

民主党籍众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「查阅川普的报税资料，事关国家安全。」

她说：「川普身为总统却涉及令人不安的利益冲突，损及国家安全与民主，美国人民有权知道事实。」

共和党籍的川普身为房地产大亨，长久以来一直避免自己的报税档案被公开，包括他的资产、收入和缴税资料等。美国司法部今天的决定是川普今年在此案上遭逢的第2次法律挫败。

调查川普事业和个人财务往来的纽约检方今年2月向纽约市税务委员会发出传票，要调查川普在报税及贷款时对若干地产所申报的价值。川普方面诉诸最高法院，要求挡下传票，但遭驳回。不过，川普的税务纪录仍受保护，免公诸于众。

如今众院岁计委员会在国税局一项调查中要求调阅川普的报税纪录，一旦资料呈送到众院委员会，就很有可能向大众揭露。

自尼克森（Richard Nixon）以降，历任美国总统都会公开个人报税资料和资产纪录。

但川普在当选前就拒绝透露收入，声称他的纪录由国税局「审核中」。若真如此，直到川普于今年1月20日卸任前，这项审核工作都未完成。

此外，当时的财政部和司法部由川普的忠实盟友领导，一直未依传票要求交出川普的税务纪录，国会委员会不得不将此案诉诸法院。

民主党籍的众院岁计委员会主席尼尔（Richard Neal）曾说，委员会成员需要这些报税资料，以了解国税局如何审计总统的财务，以及川普是否对国税局施加「不当影响力」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP