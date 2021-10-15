川普策士不配合调查国会攻击案 遭控刑事藐视罪

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（法新社华盛顿14日电） 调查今年1月6日美国国会大厦遇袭事件的国会议员今天表示，前总统川普亲信巴农（Steve Bannon）拒绝配合作证，国会调查委员会正提出刑事藐视罪控诉。

前白宫顾问巴农已表明，他无意遵守国会跨党派调查特别委员会要他今天列席作证的传票。

巴农告诉调查委员会，他将保留证词和文件，直到川普提出的「行政特权」问题获得解决。这项特权允许总统与幕僚之间的某些对话保密。

调查委员会主席汤普森（Bennie Thompson）在声明中表示：「我们完全拒绝他的立场。特别委员会不容许我们发出的传票受到蔑视，因此我们必须推进诉讼程序，对巴农提出刑事藐视罪控诉。」

调查委员会一致认定要执行传票。汤普森说，19日将开会表决一份针对巴农刑事藐视案的报告；之后，民主党控制的联邦众议院会表决是否将此案提交到司法部，由司法部考量。

目前并无裁决时间表。一旦罪名成立，巴农恐面临最重12个月监禁的惩罚，但更有可能被罚款。

今年1月6日，大群川普支持者闯进国会大厦，企图中断国会认证民主党籍拜登胜选的程序，其中许多人与极端民族主义和白人至上主义团体有关。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP