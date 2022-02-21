川普自创社群平台即将上架

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（法新社旧金山20日电） 美国前总统川普自创社群平台「真实社群」计划本周逐步推出，并于3月底前「全面运作」。川普遭主要社群媒体封锁1年多后，自创社群平台可望提高他的能见度。 「真实社群」（TRUTH Social，暂译）母公司「川普媒体科技集团」（Trump Media and Technology Group, TMTG）执行长努尼斯（Devin Nunes）今天对福斯新闻（Fox News）表示：「本周，我们将开始在苹果（Apple）的App Store向大众推出。」 努尼斯说：「我认为3月底前就能全面运作，至少在美国。」他辞去联邦众议员后担任「川普媒体科技集团」负责人。 川普先前形容「真实社群」为脸书（FB）、推特与YouTube的替代选择。2021年1月6日川粉大闹国会山庄之后，这3家社群媒体接连禁止川普使用。 苹果App Store今天宣布，明天总统日（Presidents' Day）即可开始预订「真实社群」应用程式。 川普与夫人梅兰妮亚（Melania Trump）也打算明天开放贩售1万个NFT（非同质化代币），以川普总统任内的重要时刻为主题。