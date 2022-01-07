川普自创社群平台 可望2月上架

（法新社旧金山6日电） 美国前总统川普的媒体集团承诺推出社群网站已久，根据苹果公司（Apple）应用程式商店App Store的清单，这可望在2月兑现。 根据App Store的清单所示，名为「真实社群」（Truth Social，暂译）的应用程式（App），预料将在2月21日起供民众下载，它将有类似脸书（Facebook）的线上联系功能。

广告 继续浏览后续

75岁的川普在担任总统期间，推特是他对外发声管道的首选，但他去年被推特、脸书和YouTube拒于门外。他的支持者去年1月6日闯入国会大厦，企图阻止国会认证总统选举结果，社群媒体认为川普一再毫无根据地宣称2020年大选舞弊导致他败选，有煽动暴力之虞，因此停用他的帐号。 川普表示，他的新平台将能替代矽谷（Silicon Valley）那些网路公司的产品，川普指称那些公司对他与保守派有成见。 根据川普媒体科技集团（Trump Media and Technology Group）说法，这个新的社群平台已经提供给一些受邀者使用，也准备好公开发行。

「真实社群」将进军社群平台市场，力图在多个受到保守派和极右翼人士欢迎的社群网站之中脱颖而出。 在那些社群媒体当中，Gettr是由川普的前顾问于去年7月初发行；Parler和Gab则早已受到川普支持者的青睐。 去年1月国会山庄的暴动事件在今天满一周年，美国现任总统拜登在演说中抨击川普「说谎」并企图翻转2020年总统大选的结果。拜登也誓言，他不会让任何人「把刀架在民主脖子上」。

川普则很快就发布一连串声明来反击拜登，重申2020年大选是一桩「犯罪」，并将拜登的演说斥为「政治剧」。

© 2022 AFP