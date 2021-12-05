川普自创社群平台 机构投资人允投资10亿美元

（法新社纽约4日电） 美国前总统川普自创的社群媒体企业及其合作的投资工具今天表示，有机构投资人承诺替这位前总统的新创事业提供10亿美元（约新台币280亿元）资金。

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这两家公司透过声明表示，这10亿美元是「数位世界并购公司」（Digital World Acquisition Corp）9月间透过首次公开募股（IPO）筹措2亿9300万美元以外的另一笔资金。

数位世界并购公司是一家有时也称为「空白支票」的「特殊目的收购公司」（Special Purpose Acquisition Company, SPAC），因为这种公司成立的唯一目的只是要与另一个实体合并。

数位世界并购公司预计将和川普的新创企业「川普媒体科技集团」（Trump Media and Technology Group）合并；与特殊目的收购公司合并是成为一家公开上市公司的捷径。

这两家企业表示，他们打算于明年初在全国推出社群媒体平台「真实社群」（TRUTH Social，暂译）。

川普表示，「真实社群」是有别于矽谷网路企业的另一种选择；川普指控这些矽谷网路公司对他和其他保守派存有偏见。

今天这份声明并未说明投资川普新创企业10亿美元的幕后金主是谁。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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