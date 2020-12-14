川普誓言否决国防授权法案 宣称中国将成最大赢家

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦参议院和众议院近日通过2021年国防授权法案，正待美国总统川普（Donald Trump）签署。但川普今天再度扬言否决法案，他宣称这项法案的最大赢家是中国。

川普曾批评这项涉及7405亿美元的2021财政年度国防授权法案，部分原因是法案没能终结「通讯端正法」（Communications Decency Act）第230条。

「通讯端正法」第230条让网路平台经营商对于他人侵权资讯或不当内容得以免责，并允许进行内容审查。川普认为「通讯端正法」第230条提供大型科技公司规避责任的空间，也对美国国家安全和选举诚信构成严重威胁。

川普也曾表示，脸书（Facebook）和谷歌（Google ）等社群媒体巨擘对他抱持偏见。

川普今天在推特（Twitter）发文：「我们新国防法案的最大赢家是中国。我会否决！」

参议院近日以84票赞成、13票反对，通过国防授权法案，众议院也以335票赞成、78票反对而通过。由于两院都是远超过2/3的「超级多数」（super majority），川普若真否决法案，国会也足以推翻否决。（译者：陈彦钧）

© 2020 AFP