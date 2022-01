(法新社华盛顿19日电) 美国前总统川普请求阻止民主党掌控的众议院调查去年国会遇袭事件特别委员会调阅白宫相关纪录,但今天遭到最高法院驳回。

广告 继续浏览后续

最高法院9位大法官仅保守派大法官汤玛斯(Clarence Thomas)公开表明不同意这项裁定结果。

川普先前要求保留相关纪录,避免呈交给民主党掌控的联邦众议院「1月6日袭击事件调查特别委员会」(Jan. 6th Select Committee)。

哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)3名法官组成的合议庭去年12月9日表示,民主党籍总统拜登决定将这些资料呈交国会,「川普未向本庭提供任何依据以推翻拜登总统的判断」。川普随后诉请最高法院出面阻止,但最高法院今天驳回。

© 2022 AFP