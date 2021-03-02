川普过往猛批疫苗 遭爆卸任前已先接种

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（法新社华盛顿1日电） 美国前总统川普先前常公开质疑疫苗，但他的一名顾问今天表示，川普在卸任前已和夫人梅兰妮亚于1月接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

这名顾问并未提供其他细节，只说「川普总统和第一夫人已于1月在白宫接种疫苗」。

目前不清楚川普和梅兰妮亚（Melania）是施打美国制药厂莫德纳（Moderna）研发的疫苗，或是美国辉瑞大药厂（Pfizer）与德国生技公司BioNTech合作研发的疫苗。

川普去年10月初宣布染上2019冠状病毒疾病（COVID-19），并在华府近郊住院数日。

「国会山庄报」（The Hill）报导，去年12月时任副总统彭斯（Mike Pence）等官员陆续注射疫苗，但川普一开始并未接种，其他人曾提到他接受抗体疗法，作为治疗感染新型冠状病毒一环。

川普过去曾在社群媒体上表达对疫苗的怀疑态度，专家担心他过去的言论以及他在任时不愿打疫苗的态度，会让民众更加犹豫是否接种。民调曾显示共和党人接种意愿比民主党人低。

法新社报导，川普昨天在他卸任后的第一场演说中表示，所有人都应接种疫苗，对抗已在美国夺走50多万条人命的2019冠状病毒疾病。

© 2021 AFP