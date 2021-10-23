川普通乌门要角帕纳斯 违反政治献金法被认有罪

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帕纳斯曾为川普前律师朱利安尼（Rudy Giuliani）的商业伙伴，是在苏联时期生于乌克兰的美国公民，于2019年10月被捕，当时川普与朱利安尼等人正因「通乌门」面临详细调查。川普等人在此案中被质疑企图施压乌克兰当局提供不利于政敌拜登的资料。

相关调查最终导致川普首次进入弹劾程序，但当时联邦参议院由川普所属的共和党占多数，弹劾案未能通过。

纽约曼哈顿联邦地方法院陪审团今天做出判决，认为帕纳斯与合作伙伴古库舒金（Andrey Kukushkin）为了自己的财务利益，共谋操弄美国政治体系。

检方声明表示：「两人在2018年期中选举时从国外非法输入资金，以在美国政治人物与候选人之间取得影响力，目的是想从大麻事业中获取庞大利益。」

帕纳斯被控在2018年联邦与地方选举中捐款给数名候选人时，隐瞒了资金实际来源，包括一笔32万5000美元捐给亲川普的政治团体「美国优先行动」（America First Action）；但帕纳斯自称无罪。

检方还指控帕纳斯捐给内华达州共和党竞选活动的部分献金实际上来自一名俄罗斯商人，违反了禁止选举募资来自外国人的规定。

帕纳斯与古库舒金在陪审团做出决定后仍为自由身，尚待宣判。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP