川普部落格开张1个月宣布闭站

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（法新社华盛顿2日电） 幕僚今天宣布，川普（Donald Trump）已经撤下了自己的部落格网页。这凸显这位主张选举阴谋论的美国前总统想从社群媒体荒漠中逃脱出来，苦苦挣扎。

川普幕僚米勒（Jason Miller）告诉电视频道CNBC 说，部落格「不会回来了」。

名为「来自川普的书桌」（From the Desk of Donald J. Trump）的部落格1个月前才架设完成，是为了反击推特（Twitter）及脸书（Facebook）封锁川普帐号的对策。共和党籍的川普被控在拜登（Joe Biden）当选后煽动反抗情绪。

网址为donaldjtrump.com的川普部落格，原本标榜是川普去年11月大选失利后的主要发声平台；川普被控煽动暴民在今年1月6日于国会山庄作乱，遭到多家主要社群媒体封锁帐号。

福斯新闻网（Fox News）赞扬川普的部落格是「沟通平台」，即便这个阳春的网页实际上是为了让川普发布声明。

川普的部落格自夸是「沉默及谎言时代」中的「自由灯塔」。

同样遭到Instagram、YouTube及Snapchat封锁的川普，持续主张去年美国大选自己的胜利被窃取的阴谋论。在措辞愤怒的电子邮件声明、与「一个美国新闻网」（One America News Network, OAN）等小众右翼媒体，以及与福斯新闻网等主流媒体的访谈中，川普不断宣称自己是阴谋论的受害者，即便并未提出证据。

如今部落格已不见踪影，取而代之的是表单，注册登记后可接收川普发送的通知。

米勒告诉CNBC，部落格只是重建川普社群媒体形象的「辅助」，但他也说，不清楚重建计画的确切时间。

被问到撤下部落格是否准备让川普加入其他社群媒体平台，米勒在推特上回覆：「是的，没错。敬请拭目以待！」

© 2021 AFP