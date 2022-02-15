川普集团疑涉财报不实 会计公司与川普划清界线

（法新社纽约14日电） 根据今天公布的法院文件，美国前总统川普长期委托的玛泽会计师事务所（Mazars）已和川普划清界线，并说事务所在2011年至2020年各年度为川普集团所作的财务报表已不再可信。

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玛泽会计师事务所2月9日写信通知川普集团（Trump Organization）说，事务所将不再为其效力。纽约州检察官正在调查川普集团涉嫌诈欺案。

纽约州总检察官詹乐霞（Letitia James）在法院公布上述信函，并请求法官能强制川普遵照传票要求，为她的调查提供证辞。

詹乐霞上月宣布，针对川普家族企业进行的民事调查发现了误导性商业行为的「重要证据」，包括浮报资产价值。

玛泽会计师事务所在信中写道，詹乐霞的调查结果有助事务所做出决定性判断，即玛泽于2011年6月30日至2020年6月30日期间各年度所做的财务报表皆不可信赖。

玛泽又说，事务所自行展开调查加上「从内部与外部来源获得的资讯」，也是促使玛泽作成这项结论的要素之一。

根据信件内容，泽玛会计师事务所将不再为川普集团工作。

川普的财报纪录，是詹乐霞的民事调查和曼哈顿地区检察官办公室刑事调查的核心。

法新社报导，这两案都在调查川普集团是否欺骗贷方提供优惠贷款。

民主党籍的詹乐霞1月表示，目前还在进行的调查已经发现，川普集团浮报多项资产价值，以向银行取得贷款；之后在报税时，又低报资产价值以减低税赋。

川普抨击这些调查具有政治动机。

现年75岁的川普是否将再度角逐白宫大位，一直让美国民众费疑猜；然而相关法律诉讼恐让川普再次竞选情势变得更加困难。（译者：纪锦玲）

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