川普零容忍政策拆散移民家庭 拜登支持补偿

（法新社华盛顿6日电） 美国前总统川普祭出「零容忍」政策，使欲跨越墨西哥与美国边境的移民家庭遭拆散，总统拜登今天表态，支持对被迫与孩子分开的移民提供补偿。

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拜登说，若因上届政府的「可耻行为」，移民合法或非法越过边境而失去了孩子，「无论在什么情况下，你都应该得到某种补偿。那会是什么，我还不知道」。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）10月底报导，美国司法部和国土安全部一直在与控告政府的受影响家庭谈判，每人赔偿金可能高达45万美元（约新台币1253万元）。

法新社报导，拜登3日被问及「华尔街日报」报导内容，他称之为「胡说八道」，并说45万美元这个数字「不可能发生」。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）随后澄清，称拜登「完全接受」赔偿的想法，但报导的数字比达成和解的任何可能金额都高。

在2018年上路的「零容忍」（zero tolerance）政策下，川普政府矢言采取行动起诉非法入境美国的成年人；在此政策实施之前以及之后，许多儿童从家人身边被强行带走安置。

拜登在竞选总统期间承诺，会祭出更「人道」的移民政策。

法新社指出，总共有近4000名移民儿童与家人失散。截至2021年6月，仍有超过2000人尚未和家人团聚。

© 2021 AFP