川普露面吁团结 未谈众议院弹劾案

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（法新社华盛顿13日电） 美国联邦众议院通过弹劾案后，总统川普今天透过白宫推特发布影片，公开呼吁民众团结，不要有任何形式的暴力、违法与破坏行为，但对弹劾案只字未提。

众议院今天以煽动叛乱为由启动总统弹劾议案，以232票赞成、197票反对通过，其中有10位共和党籍众议员倒戈，另有4位共和党议员弃权。川普成为美国史上首位遭到2度弹劾的总统。

在众议院通过弹劾案后，川普透过白宫官方推特发布5分多钟的影片。

他首先谈及上周发生的国会暴力事件，指称自己明确予以谴责，暴力与恐怖主义在美国与他的运动中没有容身之处。

他表示，他的真正支持者绝不会支持政治暴力、不会不尊重执法人员与伟大的美国国旗、不会威胁或骚扰同胞。采取这些行动的人不是支持他的运动，是在攻击他的运动、攻击美国，这不能被容忍。

川普也指出，过去一年政治暴力失控，这样的情况必须停止，不论是左派或右派，不论是民主党还是共和党，暴力从来没有理由，没有藉口，没有例外。美国是法治国家。

川普表示，有报导指出未来几天可能在华府与全美有更多示威游行。他说，每个人都应当以尊重、和平的方式表达自己的声音，但不要有任何形式的暴力、违法与破坏行为。所有人都须遵守法律，服从执法部门指令。

他呼吁民众克服激情，团结一致，为了家庭、社区与国家团结前进。

© 2021 AFP