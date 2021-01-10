川普面临第2次弹劾 民主党最快11日提出

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普支持者日前闯入国会与执法人员发生暴力冲突，导致5人丧命，川普仍没有自愿下台迹象，民主党人今天正在筹划对川普发动第2次弹劾。

以往弹劾需要花上数周时间，然而民主党人表示，这次弹劾程序最快可能于11日展开，可谓超乎寻常的加速进行，不过即便如此，弹劾程序可能也无法在总统当选人拜登于1月20日宣誓就职前完成。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）警告，除非川普主动下台，或副总统彭斯（Mike Pence）和内阁多数成员援引美国宪法第25修正案将川普免职，否则民主党人将展开弹劾程序。

裴洛西昨天透过社群媒体推特（Twitter）表示，川普精神错乱且危险，必须下台。

国会大厦6日遭愤怒的川普支持者闯入，导致5人丧命，其中包括一名国会警察。

根据联邦众议院民主党籍议员刘云平（Ted Lieu），迄今已获至少180名国会议员署名的弹劾文本把责任全归咎到川普身上。

文本写道：「川普总统严重危及美国和其政府机构安全。他威胁民主制度的健全性，阻挠权力和平交接，并且破坏三权分立。」

川普曾呼吁支持者6日前来华府参与集会，反对国会确认自己在去年11月大选中落败。他迟至7日才终于发布影片，承诺会「有序交接」给拜登政府，不过依然不愿低头，表示「这只是我们战斗的开端」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP