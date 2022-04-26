川普：就算推特帐号恢复也不会再用

（法新社纽约25日电） 电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Mus）今天宣布收购社群媒体巨擘推特（Twitter），但前美国总统川普信誓旦旦地说，就算帐号恢复，他也不会重返推特。

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共和党籍的川普说，他会用自己创建的社群平台「真实社群」（Truth Social，暂译），尽管这个平台于2月创立后，他似乎仅贴文1次。

根据「福斯新闻」（Fox News）网站FoxNews.com，川普说：「我不会上推特，我会待在真实社群。」

川普告诉福斯新闻：「我们有数百万人加入，我们还发现大家对真实社群的反应比推特好。推特有机器人和假帐号，而我们竭尽所能地把事情做好。」

川粉2021年1月攻击国会山庄（US Capitol）后，川普遭受任内第2度弹劾，也被推特终生禁用，推特的理由是「有进一步挑起暴力的风险」。

保守派一直批评总部位于加州的推特有偏见，还说推特以违反规则让他们停用，是侵犯他们言论自由的权力。

推特稍早宣布，马斯克以440亿美元收购了推特。

自称「言论自由绝对主义者」的马斯克预料会以较不强硬的作法规范推特内容，分析家揣测，他可能恢复川普等人的帐号。

川普跟福斯新闻谈话时，似乎还不知道马斯克已经收购推特，但进步派团体「美国媒体事务」（Media Matters for America）早已警告川普有可能重返推特。

「美国媒体事务」执行长卡鲁桑（Angelo Carusone）表示：「任何将推特出售给马斯克的谈判，都必须包括明确的可执行机制，以维护现有的社群标准，包括将违反标准的人移除在内。」

© 2022 AFP