川粉大闹国会 阿诺：犹如纳粹攻击

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普支持者日前暴力闯入国会大厦，加州前州长阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）今天呼吁全国团结一心，并拿纳粹德国来比拟，形容川普企图政变。

好莱坞演员出身的阿诺史瓦辛格在社群媒体推特（Twitter）上发布影片，将川普支持者的攻击行为比作纳粹「碎玻璃之夜」（Night of Broken Glass）；1938年，纳粹在德国展开大屠杀，包括击破犹太人开设的店铺玻璃橱窗，被认为是对犹太人组织性屠杀的开端。

阿诺史瓦辛格坐在书桌前沈重地说：「星期三是美国的碎玻璃之日（Day of Broken Glass）。」他的身后有一面美国国旗和加州州旗。

「这破碎的玻璃是美国国会的窗户。」

1947年于奥地利出生的阿诺史瓦辛格继续表示，自己成长过程中，身边有许多破碎之人，借酒醉以消除参与史上最邪恶政权的罪恶感。

阿诺史瓦辛格说：「总统川普寻求扭转一个公平选举的结果。他用谎言误导人们，寻求发动政变。」

「川普总统是个失败的领袖。他会以最糟总统的身分在历史留名。」

他呼吁大家支持总统当选人拜登捍卫民主，同时警告参与国会大厦暴动事件的群众：「自认可以推翻美利坚合众国宪法的人，你们永远不会赢。」（译者：李佩珊）

© 2021 AFP