川粉平台Parler要求恢复连线 美国联邦地方法官驳回

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山21日电） 在美国前总统川普支持者硬闯国会山庄后，亚马逊切断了川粉爱用平台Parler的网路伺服器连线。Parler要求联邦地方法官下令让该平台恢复连线，但法官今天驳回这项要求。

亚马逊（Amazon）因为保守派社交平台Parler出现煽动暴力内容，而切断其网路伺服器连线。Parler是许多川粉的大本营，他们在1月6日包围国会大厦前，频繁使用Parler。

Parler提起诉讼指称，亚马逊违约，未在终止服务前发出适当通知。Parler并称，亚马逊违反「反托拉斯法」，采取行动帮助该平台的竞争对手推特。

但美国联邦地方法官罗斯坦（Barbara Rothstein）裁定，Parler未能证明向亚马逊发出紧急禁制令的需要。Parler寻求以紧急禁制令，迫使亚马逊恢复其网路伺服器连线。

罗斯坦指出，Parler可以继续提起诉讼，但缺乏让法院发出立即禁制令的证据，也未能显现可能胜诉。

Parler自允为「具言论自由的社群网路」，该平台在对亚马逊提起诉讼之际，持续寻求新的网际网路代管服务。

但罗斯坦表示，本案未涉及任何言论自由要素，因为亚马逊是私人实体，可以按照自己的条件行事。1100

© 2021 AFP