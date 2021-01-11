川粉攻占国会 共和党内持续有人要川普辞职

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普支持者6日攻占国会，今天共和党内又有人发声要他知所进退、主动请辞。虽然川普只剩10天就要交棒，但民主党已酝酿要让他成为美国历史上首位任内逾两次弹劾的总统。

民主党总统当选人拜登1月20日就职日将届，美国目前深陷新冠疫情复燃、经济放缓、社会对立严重等泥淖。共和党联邦参议员杜美（Pat Toomey）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「辞职是他接下来最佳之路，才会有个完美结局。」

杜美说自从去年11月3日输掉大选后，川普「已沦入发疯境界，从事的活动绝对都是未经思考且不可原谅」。

民主党表示，已有约200名党籍国会议员表态要发动弹劾川普，众议院最快12日会表决是否发动弹劾，但弹劾文可能会等几个月而不会那么快送交参议院，以便拜登能有施政余裕处理最优先要务。

联邦参议员穆考斯基8日公开盼川普下台，是首位表态的共和党参议员。穆考斯基（Lisa Murkowski）告诉安克拉治每日新闻（Anchorage Daily News）：「我希望他辞职，盼他下台。他造成的伤害已够多了。」穆考斯基甚至说若共和党沦落为川普的个人政党，「那我不禁自问，还要留在这个党吗」。

© 2021 AFP