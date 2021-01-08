川粉闯国会引公愤 要川普去职呼声益增

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（法新社华盛顿7日电） 美国国会昨天遭总统川普的支持者硬闯，总统当选人拜登今天炮轰川普，不仅民主党人呼吁动用宪法第25修正案让川普去职，连共和党人及曾效力于川普的前官员都响应。

川普的支持者昨天硬闯国会大厦，企图阻挠国会联席会议确认拜登胜选的程序，与执法人员爆发激烈冲突。美国运输部长赵小兰（Elaine Chao）今天请辞，成为第一位因不满这起事件而辞职的内阁官员。

拜登今天在德拉瓦州威明顿市（Wilmington）向外界介绍他提名的司法部长人选和司法部高层官员。对于要川普去职的呼声愈来愈高，拜登不愿置评，但他指责川普「全面侵犯我们的民主制度」。

78岁的拜登将于20日宣誓就职。他说：「在我看来，昨天是我国史上最黑暗的日子之一。」

拜登认为，川普的支持者不是去抗议，「他们是滋事的暴民、造反者、国内的恐怖分子」。

他指出：「我很想说我们没料到会发生这种事，但这是错的。我们可以预料到。过去4年，我们的总统在他一切所作所为中，蔑视我们的民主、我们的宪法和法治。」

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）与联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）呼吁副总统彭斯（Mike Pence）援引宪法第25修正案，由副总统和内阁成员断定川普无法履行权力与职责而让其下台。

裴洛西形容川普是「非常危险的人物」，「这是最严重的紧急情况」。

她说：「像昨天那样，川普煽动叛乱，必须去职。（川普的任期）虽然只剩13天，但对美国来说，每天都可能上演惊悚戏码。」

裴洛西还表示：「如果副总统和内阁不采取行动，国会或许要准备弹劾。」

连与川普同党的共和党人也不挺他。经常批评川普的共和党籍众议员金辛格（Adam Kinzinger）说，现在是「结束这场恶梦」的时候了，「总统已不适任」。

金辛格也呼吁援引宪法第25修正案。此前，只有在总统接受外科手术时，引用过此一修正案。当下若援引成功，彭斯将接管总统职务，直到拜登就职。

共和党籍的穆瓦尼（Mick Mulvaney）曾是川普的代理幕僚长，现任美国驻北爱尔兰特使，他已宣布辞职，还说其他人也会跟进。

穆瓦尼接受CNBC电视台访问时说：「我待不下去了，昨天（的事发生）后就待不下去了。」

退役陆战队将领凯利（John Kelly）曾任川普的幕僚长，为期一年半。凯利接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说，内阁应考虑援引第25修正案，但川普任期「只剩13天了」。

他说：「（川普）想下什么指令就下什么指令，但没人可以违法。」

© 2021 AFP