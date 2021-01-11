川粉闯国会 PGA锦标赛明年撤出川普球场

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（法新社洛杉矶10日电） 几天前美国总统川普的支持者闯入国会大厦，美国职业高尔夫协会今天决定，2022年PGA锦标赛将不再于新泽西的川普球场进行。

美国职业高尔夫协会（PGA of America）主席李察逊（Jim Richardson）在推特发表声明说：「美国职业高尔夫协会董事会今晚表决，决定行使权利，终止2022 年在贝德敏斯特（Bedminster）川普国家高球俱乐部（Trump National Golf Club）举行PGA锦标赛（PGA Championship）的协议。」

李察逊在上传至美国职业高尔夫协会网站的影片中补充道，在新泽西的川普球场举办比赛，将有损美国职业高尔夫协会的形象。

「在贝德敏斯特的川普球场举办PGA锦标赛，显然不利于美国职业高尔夫协会的品牌，且会让我们展开许多计画和永续经营的能力陷入危机。」

美国职业高尔夫协会决定变更2022年PGA锦标赛比赛地点前，国会6日准备认证民主党对手拜登胜选，总统川普号召数以千计支持者到华盛顿参加抗议游行，引发混乱，有些人甚至硬闯国会，迫使认证过程中断与国会议员撤离。

川普6日对支持者发表愤怒演说后，大批支持者闯进国会山庄引爆冲突，导致5人死亡，包括一名伤重不治的国会警察。

© 2021 AFP