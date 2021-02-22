川金二会期间 川普曾想用空军一号载金正恩

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（法新社首尔21日电） 根据英国广播公司（BBC）的纪录片披露，前美国总统川普两年前任内在越南河内与北韩领导人金正恩川金二会后，曾想用空军一号送金正恩一程，但被对方婉拒。

川普与金正恩在2018年夏天进行破天荒两国在任元首峰会前，还频频叫阵互骂，但登上全球媒体头条的新加坡川金首会后，两人不但建立起外交情谊，金正恩也赢得川普的关爱眼神。

但2019年河内川金二会未达成任何实质进展，由于双方在解除制裁换取放弃核武研发没有共识，川金二会以川普突如其来转身走人的方式草草收场。

据BBC制作3集的系列纪录片「川普的世界舞台」（Trump Takes on the World），在最终回里揭露一些连最经验老到外交官都被吓呆的秘辛，尤其当川普提议让金正恩搭便车，用「空军一号」专机载他回北韩。

纪录片披露，川普走人前曾向金正恩抛惊人提议。

当时担任美国国安会亚洲专家的博明（Matthew Pottinger）告诉节目：「川普总统邀请金正恩搭空军一号回国。他知道金正恩是坐了好几天火车经中国辗转到河内，当时他说『如你愿意，我可以在两小时内送你回家』，但被金正恩婉拒。」

若金正恩接受邀请，这位北韩领导人与部分随员就能进入美国总统的行政专机并飞入北韩空域，将带来许多维安与国安相关问题。金正恩2018年是搭乘一架中国国际航空的包机前往新加坡与川普首会。

© 2021 AFP