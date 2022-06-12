左翼挑战逼近 法总统马克宏寻求国会选举保住多数

（法新社巴黎12日电） 法国国会下议院国民议会选举首轮投票今天登场。团结一致重整旗鼓的左翼寻求阻挠总统马克宏的改革大计。曾经瘫痪法国政坛的左右共治幽灵也再度成为讨论焦点。

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法国国民议会（National Assembly）所有577个席次采2轮投票选出，19日举行第2轮投票后，新国会组成才会明朗。

这场选举的结果，将为4月法国总统大选写下至关重要的完结篇。马克宏（Emmanuel Macron）第一个任期受到抗议声浪、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和俄罗斯对乌克兰开战等因素影响，他在赢得第2任期后，矢言开创具变革性的新时代。

投票将于法国本土当地时间今天上午8时开始，海外选区已提前于上周末投票。

4月选情惨淡的法国左翼阵营如今展现团结，在领导人梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）称为总统选举「第3轮投票」的国会大选中，成功整合成为一个联盟。

民调显示，马克宏的中间派「同在」联盟（Ensemble），以及梅兰雄整合强硬左派、社会党、共产党、绿党而形成的新民众生态和社会联盟（NUPES），在这场普选中旗鼓相当。

马克宏的联盟若保住压倒性多数，他将可以继续像以前那样进行统治。如果不是这样，那么他恐怕得跟右翼政党麻烦其事进行逐项法案交易，或是违反意愿进行内阁改组。

如果左翼联盟获胜，对马克宏而言将会是场灾难。虽然分析家认为这样的可能性不高，但也不是完全不可能。

这将会使得法国重返曾经瘫痪政治的「左右共治」，亦即总理和总统来自不同阵营。

届时尽管马克宏仍将主导外交政策，但前马克斯主义者梅兰雄早已言明其志，他要成为总理，并且会阻挠马克宏延后退休年龄的计画。（译者：何宏儒/核稿：张正芊）

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