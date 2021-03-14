左膝骨头挫伤 恩比德缺席未来两周赛事

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（法新社纽约13日电） 美国职篮NBA的恩比德（Joel Embiid）左膝骨头挫伤，费城76人今天宣布，他将缺席接下来两周的球赛。

身高213公分的喀麦隆明星中锋恩比德，昨天在76人127比101击败华盛顿巫师的比赛中受伤提前退场。

即将于16日满27岁的恩比德，昨天在第3节的一次灌篮落地不慎，跌坐在地板上。当下防护员立即上前检查他的伤势，他在搀扶下进到休息室，之后未再回到球场。当时球队称，恩比德的左膝有过度伸展的状况。

昨天对战巫师的比赛中，恩比德11投8中攻下23分，抢下7个篮板，传出3次助攻，并赏给对手2次阻攻，帮助76人拿下4连胜，并以26胜12败保住东区龙头的位置。

恩比德今年获选参加明星赛，但因在赛前接触过一名2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊患者而接受隔离，因此错过7日的明星赛及76人11日击败芝加哥公牛的比赛。昨天对上巫师的比赛，是他结束隔离、回到球场的第1场比赛。

恩比德本季打出年度最有价值球员（MVP）的水准，平均每场比赛可获29.9分，在全NBA排名第2高，并可抓下11.5个篮板。

© 2021 AFP