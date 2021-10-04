巨人107胜国联最佳 卫冕军道奇得和红雀争外卡

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（法新社洛杉矶3日电） 巨人夺得国联最佳107胜，让去年MLB世界大赛冠军道奇虽拿下106胜，仍得先和红雀争夺外卡，才有机会闯进季后赛拚卫冕。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇今天在主场靠毕勒（Walker Buehler）先发5局赏给对手11次三振（另有1次保送），仅被击出3支安打丢掉1分，加上透纳（Trea Turner）5局下半挥出满贯炮，率队吃下6分打局，及毕提（Matt Beaty）8下的3分炮攻势，最终以10比3击退密尔瓦基酿酒人。

道奇今天获胜，本季战绩是抢眼的106胜56败，不但追平队史单季最多胜场纪录，也是历年寻求卫冕的球队中战绩最佳的一队，但同属国家联盟西区的旧金山巨人表现更为抢眼，让道奇只能先打外卡战。

道奇总教练罗伯兹（Dave Roberts）说，巨人「硬是抢走我们的位置，谁叫他们例行赛成绩比我们更好」。

「这并非我们计画走的路，但我们现在聚焦的是在6日外卡战胜出。」

巨人此役在韦柏（Logan Webb）先发7局失4分、全队共挥出10支安打的情况下，以11比4击退圣地牙哥教士，战绩成为全国联最佳的107胜55败，因此力压道奇在国联西区称王。

巨人以国联西区王者、全国联第1种子之姿晋级季后赛，国联中区、东区龙头酿酒人、亚特兰大勇士，则分别以第2种子、第3种子身分闯进季后赛。

力求卫冕的道奇则得先与战绩90胜72败的圣路易红雀打「一战定生死」外卡战，胜队才能持外卡进军季后赛，在首轮对上巨人。

国联外卡战将于6日举行，主场作战的道奇将派出3度拿下赛扬奖的薛哲（Max Scherzer）先发，对上红雀今年拿下17胜的40岁老将温瑞特（Adam Wainwright）。

© 2021 AFP