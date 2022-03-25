巨型白钻「巨石」杜拜首度亮相 将于纽约及台北等地展出

（法新社杜拜25日电） 有「巨石」（The Rock）之称、重达228.31克拉的梨形白钻今天首度在杜拜展出，之后将在纽约、台北等世界各地巡回展出，5月进行拍卖，估可拍得高达3000万美元。

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法新社报导，佳士得拍卖行（Christie's）表示，这颗20多年前在南非开采并抛光的宝石，是拍卖史上最大的白钻。

这颗巨型白钻展出时间从3月26到29日，在杜拜佳士得首度亮相后，将在台北、纽约和日内瓦展出，并于5月11日进行拍卖。

佳士得珠宝部国际主管卡达奇亚（Rahul Kadakia）告诉法新社：「中东对贵重的宝石总是十分有鉴赏力。」

佳士得发表声明说，这颗钻石是「现有最大的D-Z成色梨形钻石」，并说它是「G色VS1净度」的钻石。代表无色的D级钻石是等级最高的钻石，而Z最低。

佳士得表示，之前拍卖最大无色钻石的纪录是163.41克拉，于2017年11月以3350万瑞士法郎（约新台币10亿3500万元）落槌。

今年1月，苏富比拍卖公司（Sotheby's）在伦敦以430万美元（新台币1亿2300万元）售出名为「谜」（Enigma）的罕见黑钻，也是全球已知最大切割钻石，重达555.55克拉。

© 2022 AFP