巨大火球点亮天空 SpaceX首载平民太空船发射升空

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（法新社甘乃迪太空中心15日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）一枚搭载4名太空旅客的猎鹰9号火箭今晚从佛州甘乃迪太空中心升空，展开第一个载着平民组员环绕地球轨道的任务。

今晚8时2分（台北时间16日上午8时2分），猎鹰9号（Falcon 9）火箭启动9具引擎，发射升空远离地球表面时，一个巨大的火球点亮天空。

约12分钟过后，机组人员进入轨道，乘龙（Dragon）太空船与推进火箭第一节分离，可再利用的第一节返回地球，垂直降落在一个海上驳船。

电商公司Shift4 Payments美籍创办人兼执行长艾萨克曼（Jared Isaacman）带领3名太空菜鸟从佛罗里达州乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，进行为期3天的旅程，最后将再溅落于佛州外海。

这项名为Inspiration4的任务是由艾萨克曼构思，主要是想提升外界对顶尖儿童癌症中心圣朱德儿童研究医院（St. Jude Children's Research Hospital）的认识和支持。

38岁的亿万富翁艾萨克曼说：「之前有一些人上太空，现在有更多人将飞入太空。」

乘龙太空船将飞到575公里高的高度，比国际太空站（International Space Station）还深入太空。

美国国家航空暨太空总署（NASA）署长尼尔森（Bill Nelson）在推特发文说：「Inspiration4发射升空提醒我们，当我们与民间企业合作时可以达成如此成就！」

© 2021 AFP