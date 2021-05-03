巨星齐聚洛杉矶演唱会 哈利王子翘臀珍现身

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（法新社洛杉矶2日电） 英国哈利王子今天与珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）等流行巨星，现身美国洛杉矶一场众星云集的演唱会，呼吁全球更快速、平等地推动2019冠状病毒疾病疫苗接种计画。

这场「Vax Live：团结世界演唱会」（Vax Live: The Concert to Reunite The World）除了有教宗和美国总统拜登（Joe Biden）的影像讯息，诸如班艾佛列克（Ben Affleck）和西恩潘（Sean Penn）等好莱坞巨星更是亲自露脸。

演唱会在洛杉矶新落成的SoFi体育场进行，现场聚集数以千计已接种完疫苗的观众。电视与YouTube将于8日播出表演的录影。

哈利王子（Prince Harry）在台上声援深陷2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的印度，他说：「今晚，我们团结支持全印度数以百万计的家庭，他们正在对抗毁灭性的第2波疫情」。

「这个病毒不理睬边界，疫苗取得管道不能被地理条件决定。」

现场观众纷纷起身为哈利鼓掌。这是哈利王子去年与妻子梅根马克尔（Meghan Markle）搬到美国后，第一次在加州亲自出席重大公开活动，但梅根未现身。

英国广播公司（BBC）报导，拜登在预录影片中与妻子吉儿（Jill Biden）一同露面。拜登说，他将与「全球领袖合作，以分享更多疫苗并提升其产量」。

主持人席琳娜（Selena Gomez）也呼吁把疫苗和美元送往全球最贫穷的国家。

这场演唱会是由国际倡议组织「全球公民」（Global Citizen）主办，活动宗旨为对抗疫苗不实资讯，同时呼吁全球领袖和企业采取行动和捐款。

COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）现正努力确保所有国家都能公平分得疫苗，不分富国与穷国。VAXLive演唱会一共为COVAX募得5380万美元（约新台币15亿354万元），主办单位说，这笔款项足以协助购买近1030万剂疫苗。

© 2021 AFP