巨星齐聚洛杉矶演唱会 哈利王子翘臀珍现身

(法新社洛杉矶2日电) 英国哈利王子今天与珍妮佛罗培兹(Jennifer Lopez)等流行巨星,现身美国洛杉矶一场众星云集的演唱会,呼吁全球更快速、平等地推动2019冠状病毒疾病疫苗接种计画。

这场「Vax Live:团结世界演唱会」(Vax Live: The Concert to Reunite The World)除了有教宗和美国总统拜登(Joe Biden)的影像讯息,诸如班艾佛列克(Ben Affleck)和西恩潘(Sean Penn)等好莱坞巨星更是亲自露脸。

演唱会在洛杉矶新落成的SoFi体育场进行,现场聚集数以千计已接种完疫苗的观众。电视与YouTube将于8日播出表演的录影。

哈利王子(Prince Harry)在台上声援深陷2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情的印度,他说:「今晚,我们团结支持全印度数以百万计的家庭,他们正在对抗毁灭性的第2波疫情」。

「这个病毒不理睬边界,疫苗取得管道不能被地理条件决定。」

现场观众纷纷起身为哈利鼓掌。这是哈利王子去年与妻子梅根马克尔(Meghan Markle)搬到美国后,第一次在加州亲自出席重大公开活动,但梅根未现身。

英国广播公司(BBC)报导,拜登在预录影片中与妻子吉儿(Jill Biden)一同露面。拜登说,他将与「全球领袖合作,以分享更多疫苗并提升其产量」。

主持人席琳娜(Selena Gomez)也呼吁把疫苗和美元送往全球最贫穷的国家。

这场演唱会是由国际倡议组织「全球公民」(Global Citizen)主办,活动宗旨为对抗疫苗不实资讯,同时呼吁全球领袖和企业采取行动和捐款。

COVID-19疫苗全球取得机制(COVAX)现正努力确保所有国家都能公平分得疫苗,不分富国与穷国。VAXLive演唱会一共为COVAX募得5380万美元(约新台币15亿354万元),主办单位说,这笔款项足以协助购买近1030万剂疫苗。

