巫师第3节狂轰48分 戏耍溜马挥军季后赛

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（法新社华盛顿20日电） NBA巫师今天在比赛第3节发飙，一口气轰下48分，其中毕尔就砍进16分，终场142比115痛击溜马，顺利挥军季后赛。

美国职篮NBA东区附加赛，例行赛排名第8的华盛顿巫师在前一场附加赛败给第7的波士顿塞尔蒂克，第9的印第安纳溜马则是击败第10的夏洛特黄蜂；因此今天将由巫师、溜马争夺东区最后一张季后赛门票。

巫师、溜马这场附加赛，溜马麦德莫特（Doug McDermott）、布洛格登（Malcolm Brogdon）首节都攻下10分，但巫师三分球命中率5成71优于溜马的4成17，整体投篮命中率5成22也优于溜马的4成14，取得30比29 领先。

次节巫师打出20比5开局，将领先以50比34拉开到16分，并在卫斯布鲁克（Russell Westbrook）和老将罗培兹（Robin Lopez）单节各攻下9分的联手带领下，在半场打完后以66比52领先溜马。

巫师第3节火力全开，靠上半场只获9分的毕尔（Bradley Beal）单节攻下16分率领下，不断累积领先的分数，在单节轰下48分的情况下，让他们前3节打完以114比83领先溜马31分。

比赛进入第4节，胜负已无太大悬念，最终巫师27分差距大胜溜马。

此役赢球的巫师将以第8种子姿态前进季后赛，接下来将挑战东区例行赛龙头费城76人，输球的溜马则被淘汰，无缘前进季后赛。

巫师的毕尔攻下全场最高25分，卫斯布鲁克有18分、15助攻、8篮板，近大三元的演出，八村垒（Rui Hachimura）、内托（Raul Neto）分别攻下18分、14分，替补的葛佛（Daniel Gafford）则有15分、13篮板的双十演出。

布洛格登攻下溜马最高的24分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有19分、11篮板、10助攻的大三元表现，麦德莫特、布里塞特（Oshae Brissett）分别进帐13分、10分，替补的马汀（Kelan Martin）、史坦利（Cassius Stanley）则分获13分、11分。

© 2021 AFP