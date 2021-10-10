巴优战地记者奖 缅甸摄影记者获肯定

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（法新社法国巴优9日电） 法国「巴优战地记者奖」（Bayeux War Correspondents' Awards）今天颁奖给包括数名资深记者在内的一群国际记者，并首次把奖项颁给一位缅甸摄影记者。 伊朗裔评审团主席戴哈地（Manoocher Deghati）告诉法新社，评审团一致同意将摄影奖颁给这位缅甸摄影记者。 自己因为遭死亡威胁在1985年逃离伊朗的戴哈地表示，评审团希望凸显缅甸「年轻摄影记者工作的现况」。 这位姓名未获披露的摄影记者和其他数位缅甸摄影记者的作品，目前都在巴优战地记者奖主办城市、法国北部的巴优（Bayeux）展出。 德国「时代周报」（Die Zeit Magazine）记者包尔（Wolfgang Bauer）以有关塔利班（Taliban）的报导赢得平面新闻类奖。这是他继2016年以奈及利亚报导得奖后，第2次获此殊荣。 波士尼亚人萨戈利（Damir Sagolj）与塔诺维奇（Danis Tanovic）以半岛电视台（Al Jazeera）关于波士尼亚-赫塞哥维纳（Bosnia Herzegovina）北部数千移民困境的报导，赢得长篇电视报导项目以及影音类奖项。

欧洲第一电视台（Europe 1）记者班恩（Margaux Benn）以关于波赫地区村落满布地雷的报导，赢得广播类奖项。

© 2021 AFP