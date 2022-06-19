巴勒斯坦人越界遭以军击毙

（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉19日电） 巴勒斯坦消息人士表示，一名巴勒斯坦工人在穿越约旦河西岸占领区安全围篱时遭以色列军方击毙。

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巴勒斯坦卫生当局指出，这名遇害男子是53岁的格南（Nabil Ghanem），来自西岸城市那不鲁斯（Nablus）。

巴勒斯坦官方新闻机构瓦法社（Wafa）报导，格南是数以万计经常在以色列寻找工作的西岸巴勒斯坦人之一。

以色列军方发言人表示，军方击毙一名破坏安全围篱的嫌犯。

以色列农场和建筑工地的薪资远高于大多数西岸巴勒斯坦雇主能够提供的薪水。西岸自1967年以来被以色列占领。

不少巴勒斯坦人向往在以色列工作。有些人取得了以色列的工作许可，有些人则在未取得许可的情况下试图越境。

然而，格南遇害的时间点就在以巴暴力升高之际。

自3月末以来，巴勒斯坦人和阿拉伯裔以色列人发动的攻击行动中，有19人遇害，他们大多是以色列平民，包括在以色列和一处犹太屯垦区遇害的18人。

以色列安全部队则在以色列境内和西岸展开突袭行动回应，尤其是在哲宁（Jenin）及其周遭地区。3名阿拉伯裔以色列人攻击者和1名以色列警察特勤人员丧命。

西岸则有约45名巴勒斯坦人丧命，其中除了疑似武装分子，也有非战斗人员，包括采访哲宁一起突袭事件的半岛电视台（Al Jazeera）记者。

自从3名隶属于武装组织的巴勒斯坦人17日在哲宁突袭行动中遭以色列军人击毙后，以巴紧张再度升高。

© 2022 AFP