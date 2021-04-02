巴勒斯坦获中国国药疫苗10万剂

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（法新社巴勒斯坦雷马拉1日电） 巴勒斯坦自治政府日前获得10万剂中国国药集团（Sinopharm）疫苗，这是目前为止最大批的疫苗送达巴勒斯坦地区。

以色列施打2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗速度领先全球，但巴勒斯坦接种进度一直落后于以色列。以色列也遭受批评，将约旦河西岸（West Bank）占领区与加萨走廊的多数巴勒斯坦人排除在施打作业之外。

巴勒斯坦卫生部长凯拉（Mai al-Kaila）表示，在约旦河西岸感染人数持续攀升之际，这批疫苗到货将会「对加快此地区的疫苗施打作业大有贡献」。

巴勒斯坦自治政府宣布，透过COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）获得6万剂疫苗后，已于3月21日开始对75岁以上长者与部分医疗病患施打。

这些疫苗有2万多剂已经转运加萨走廊。自2007年伊斯兰哈玛斯团体（Hamas）占领加萨走廊后，以色列即封锁此一地区。

自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来，约旦河西岸累计17万5000人确诊，1995人病亡；加萨走廊有6万3742人确诊，604人病殁。

© 2021 AFP