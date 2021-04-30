巴勒斯坦15年来首次大选延期 阿巴斯挨批

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（法新社雷马拉30日电） 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯今天宣布将延后大选，直到以色列保证被它兼并的东耶路撒冷能投票为止。巴勒斯坦上次大选在2006年，如今阿巴斯将选举延后，引来内外批评。

阿巴斯（Mahmud Abbas）在一场巴勒斯坦跨派系会议中说，他已吁请国际社会，力促以色列允许耶路撒冷（Jerusalem）东城能有造势和投票活动。东耶路撒冷在1967年被以色列兼并，巴勒斯坦人宣称，这个城区是他们未来建国后的首都。

目前巴勒斯坦预定5月22日和7月31日先后举行立法委员会和自治政府主席选举，阿巴斯却说，由于以色列尚未就东耶路撒冷提供任何保证，因此不能举行选举。

约旦河西岸（West Bank）和加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人都希望，等候15年的此次选举有助于修复巴勒斯坦分裂的政治体系。

目前约旦河西岸是由阿巴斯领导的世俗派「法塔组织」（Fatah）控制，加萨走廊则是由法塔的长期对手「哈玛斯集团」（Hamas）管理。

这次大选得以安排，是因为法塔组织与哈玛斯集团达成了协议。

哈玛斯今天抨击，阿巴斯延后选举是对「（双方）伙伴关系发动政变」；并说，阿巴斯「必须为这项决定及其后果负全责」。

欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天也谴责阿巴斯延后大选的决定。

批评阿巴斯的人先前即已指控，阿巴斯会利用东耶路撒冷问题来争取时间，因为法塔的政治前景恶化。

外界认为，被多数西方国家视作恐怖团体的哈玛斯比法塔有组织，具备在约旦河西岸得势的条件。

© 2021 AFP