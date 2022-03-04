巴基斯坦什叶派清真寺遭自杀炸弹袭击 至少56死194伤

（法新社白夏瓦4日综合外电报导）巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）一座什叶派清真寺，今天遭到自杀炸弹袭击，爆炸威力强大，造成至少56名信徒死亡，194人受伤，其中50人伤势严重。

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白夏瓦市警察局长伊加兹汗（Mohammed Ijaz Khan）表示，一开始两名武装分子在白夏瓦旧城区的库查里萨尔达（Kucha Risaldar）清真寺外，向警察开火。枪战中一名武装分子被击毙，警察一死一伤，另一名武装分子随即跑进清真寺然后引爆一枚炸弹。

警官瓦希德汗（Waheed Khan）说，爆炸发生时，正值信众聚集在清真寺参加星期五的礼拜（「主麻日」），由于许多伤者情况危急，死亡人数可能增加。目击者称，爆炸当时至少有150名信徒在清真寺里。

这是巴基斯坦什叶派近年来所遭遇伤亡最惨重的攻击之一，尚无任何团体出面宣称对这起爆炸案负责。白夏瓦靠近巴基斯坦和阿富汗边界，伊斯兰国（Islamic State）和巴基斯坦塔利班（Taliban）过去曾在该地区进行过类似的攻击。 在逊尼派（Sunni）穆斯林居多数的巴基斯坦，占少数的什叶派穆斯林不断遭到袭击。

最近几个月，巴基斯坦暴力事件遽增。靠近阿富汗边境沿线的军队哨站多次遭到袭击，造成数十名军事人员丧生。巴基斯坦塔利班声称其中多起是他们干的，分析人士称，阿富汗塔利班去年8月重新掌权，令巴基斯坦塔利班更加胆大妄为。

巴基斯坦敦促阿富汗塔利班新政权交出在阿富汗对巴国发动袭击的巴基斯坦塔利班叛乱分子。阿富汗塔利班宣称他们的领土不会被用来对任何人发动袭击，但截至目前，他们尚未交出任何巴基斯坦叛乱分子。

© 2022 AFP