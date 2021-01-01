巴基斯坦印度教庙宇遭破坏 政府出资重修

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（法新社巴基斯坦白夏瓦1日电） 巴基斯坦开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）新闻部长班加希（Kamran Bangash）今天表示，上周遭穆斯林群众破坏的一座印度教庙宇，将由省政府出资重建。

上周约有1500人去到开柏普赫图赫瓦省东北部一座偏远村庄，在对隔壁一个印度教团体拥有的建筑物抗议翻修后，走到了这座寺庙，并以长柄大锤砸倒墙壁，然后纵火焚烧。

这座寺庙位于开柏普赫图赫瓦省省会白夏瓦（Peshawar）东南方约160公里处，早在1997年就曾在类似状况下被毁，其后重建。

这一带并无信奉印度教的居民，但印度教信徒经常来到这座寺庙，朝拜命丧于此的印度教圣者Shri Paramhans。

班加希说：「我们为这场攻击造成的损失感到遗憾。」他告诉法新社：「首席部长已下令重建这座寺庙和相邻的房子。」

他表示，在印度教社群的支持下，重建工程将尽快展开；并说，将为工地采取安全措施。

巴基斯坦最高法院已下令当局，就毁庙事件提出报告。当地警长伊法努拉汗（Irfanullah Khan）说，已拘留45名涉案分子，包括当地一名伊斯兰教士，他被控煽动群众。

巴基斯坦97%人口是穆斯林，印度教徒仅占约2%，针对宗教少数群体的歧视和暴力现象司空见惯。

美国去年以侵害宗教自由为由，将巴基斯坦列为「特别关注国家」。

© 2021 AFP