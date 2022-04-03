巴基斯坦国会解散 90天内改选

（法新社伊斯兰马巴德3日电） 巴基斯坦总理伊姆兰汗政府面临不信任动议，但今天被忠于伊姆兰汗的下议院「国民议会」副议长拒绝接受。不久后伊姆兰汗建请总统解散国民议会、举行大选，获总统同意。

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根据巴基斯坦总统府发布的声明：「巴基斯坦总统艾维（Arif Alvi）已同意总理的建议。」这句话代表巴基斯坦须于90天内举行大选。

伊姆兰汗（Imran Khan）稍早在国家电视台上说，巴基斯坦民主制度遭到令人无法接受的干预，应组成临时政府来举行大选。

他表示：「我已建议总统解散国会…我们将走向群众，举行大选，由全国来做决定。」他并指出，国会解散后将进行成立看守政府的程序。

巴基斯坦不曾有总理做完任期。2018年当选的伊姆兰汗被对手指控搞砸经济和对外政策，正面临上台后的最大挑战。

国会原定今天辩论对伊姆兰汗的不信任动议，但副议长苏里（Qasim Suri）拒绝接受这项动议，引发现场一片哗然。

伊姆兰汗的巴基斯坦正义运动党（PTI）上周实际上已失去在国民议会（National Assembly）全部342席中的多数优势，因结盟伙伴说旗下7名议员将支持在野党，另有10多名PTI党籍议员也暗示将支持对手阵营。

伊姆兰汗指控反对派与「外国势力」共谋推翻他，因为他在全球议题上不跟西方站在同一阵线，共同对抗俄罗斯和中国。本周稍早他还指控美国干涉巴基斯坦事务。

© 2022 AFP