巴基斯坦将释放杀美记者嫌犯 白宫表达愤怒

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿28日电） 涉嫌于2002年策划圣战士谋害美国记者丹尼・波尔的英国籍好战分子，将被巴基斯坦释放，白宫发言人今天表示，美国对此感到「愤怒」。

美国总统拜登的首席发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者，拜登政府对「巴基斯坦最高法院的裁定感到愤怒。」

莎琪称这项裁定「对各地恐怖主义的受害者来说，是一种羞辱」，并呼吁巴基斯坦政府「重新审视其法律选项」。

巴基斯坦最高法院今晚裁定谢赫（Ahmed Omar Saeed Sheikh）和3名同伙应「立即释放」，但何时执行尚未明朗。

莎琪表示，美国知道「巴基斯坦之前试图追究谋害丹尼・波尔（Daniel Pearl）的凶手，我们也注意到谢赫目前仍遭羁押。」

「我们呼吁巴基斯坦政府迅速检视其法律选项，其中包括允许美国以谋杀美国公民与记者的罪名起诉谢赫。」

丹尼・波尔2002年1月在喀拉蚩（Karachi）被掳，当时他是华尔街日报（The Wall Street Journal）南亚分社主任，正为伊斯兰好战分子的报导做调查。

歹徒曾提出一连串关于赎金要求，但约1个月后，相关单位仍收到显示丹尼・波尔遭斩首的影片。

在英国出生的圣战士谢赫，曾在伦敦政经学院（The London School of Economics and Political Science, LSE）就读，先前曾参与绑架外国人，他在丹尼・波尔遭绑架几天后被逮捕。

后来，谢赫告诉喀拉蚩法院，早在圣战士公布那令人毛骨悚然的斩首影片前，丹尼・波尔其实早就已经遇害。谢赫因此被判绞刑。

© 2021 AFP