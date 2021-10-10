巴基斯坦核弹之父逝世 享寿85岁

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（法新社伊斯兰马巴德10日电） 巴基斯坦当局今天表示，被尊为「巴基斯坦核弹之父」的卡迪尔汗（Abdul Qadeer Khan）因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）住院后逝世，享寿85岁。

这位原子科学家因协助巴基斯坦成为世上首个拥有核武的伊斯兰国家，被誉为民族英雄；西方国家则视他为走私技术给流氓国家的危险变节人士。

国营巴基斯坦电视公司（PTV）报导，卡迪尔汗因肺部问题，转院至首都伊斯兰马巴德的KRL医院后病逝。

早在8月时，卡迪尔汗就因染疫住进同一间医院。他于数周前获准出院返家休养，此后病情恶化并再度入院。

巴基斯坦总统艾维（Arif Alvi）在推特发文称，卡迪尔汗博士的逝世让他深感悲痛，「他协助我们发展拯救国家的核吓阻力量，国家对他的服务永志不忘」。两人早在1982年就已相识。

卡迪尔汗因使巴基斯坦在原子领域与劲敌印度并驾齐驱，使得国家防御「坚不可摧」，而在国内备受推崇。

但2004年，卡迪尔汗承认违法泄漏核子机密给伊朗、北韩和利比亚，而在伊斯兰马巴德遭到软禁。2006年，他罹患前列腺癌，并于手术后康复。

2009年2月，法院结束卡迪尔汗的软禁，但此后他的行动仍受到严密监视。（译者：施施/核稿：张正芊）

© 2021 AFP