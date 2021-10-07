巴基斯坦浅层地震至少20死 15名矿工疑受困矿坑

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（法新社巴基斯坦赫尔奈7日电） 巴基斯坦西南部今天凌晨发生浅层地震，造成至少20人丧生，上百人受伤，救灾人员正试图赶往一处据报有人受困的矿坑。

这起规模5.9的地震在凌晨约3时侵袭俾路支省 （Balochistan），许多人因为泥砖砌成的住家屋顶与墙壁倒塌身亡。

地震威力至少6座城镇都感受得到，但受灾最严重的是赫尔奈（Harnai）偏远山区，地震引发的山崩阻断部分道路，影响救灾。

由于地震导致电塔受损，当局也正在处理电话与电力中断问题。

俾路支省内政厅部长蓝高（Mir Zia ullah Langau）表示：「我们接到讯息指出，有20人因地震身亡，保守估计有数百栋土屋受损。」

赫尔奈地区政府官员哈许米（Suhail Anwar Hashmi）告诉法新社，20名死者包含1名女性与6名孩童，伤者则约有200。他还表示，「有报导说，约15名矿工因地震受困在郊区的矿坑」。

巴基斯坦矿工常趁着夜间较凉爽时工作。

军方出动直升机协助伤者从灾区撤离至最近的大城奎达市（Quetta）。

俾路支省灾难管理局（Disaster Management Authority）警告，死亡人数恐再攀升。 （译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP