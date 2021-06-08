巴基斯坦火车相撞 增至63死

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（法新社巴基斯坦达哈吉8日电） 巴基斯坦两班列车昨天在偏远农村地区相撞，工程人员今天在扭曲的残骸间进行搜查。这次事故造成数十人死亡，凸显巴国破旧铁道网潜藏巨大安全疑虑。

一班快车昨天凌晨在信德省（Sindh）达哈吉（Daharki）附近出轨，几分钟后，脱轨列车的车厢遭另一班高速载客列车切穿，造成至少63人死亡。

碰撞力道使得车厢犹如铝罐般被压扁。目前军方和民间工程人员已清除大部分残骸，修复受损铁道的焊接人员正准备收尾。

现场弥漫着浓重的柴油味、汗臭与血腥味。工作人员说，昨晚还有遗体陆续被拖出扭曲的车厢。

铁道技师泽布（Jahan Zeb）带着睡眠不足而浮肿的双眼告诉法新社：「这是我服务大约10年以来看过的最严重事故。」

这次事故重新引发各界讨论巴基斯坦公共运输系统的危险状态，尤其是数十年来投资极少的铁路网。

目前还不清楚第一班列车脱轨的原因。曾经执掌铁路部的内政部长拉希德（Sheikh Rashid）形容该铁道路段「一片凌乱」，而现任铁路部长史瓦帝（Azam Swati）形容那段路「真的很危险」。

巴基斯坦铁路公司（Pakistan Railways）今天公布51名罹难者姓名，另有12人身分不详，共计63人罹难。死者包括一名81岁老妇，年纪最小的仅数个月大。

© 2021 AFP