巴基斯坦空袭阿富汗 至少47死

（法新社喀布尔17日电） 巴基斯坦军方昨天空袭阿富汗东部柯斯特省和库纳尔省，阿国官员今天表示，死亡人数已增加到至少47人。巴国则敦促喀布尔当局处理激进分子从阿富汗境内发动攻击的问题。

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塔利班组织（Taliban）去年夺取阿富汗政权后，巴基斯坦与阿富汗的边界益趋紧张。伊斯兰马巴德政府称激进团体经常从邻国阿富汗发动攻击。

塔利班组织否认包庇巴基斯坦的激进分子，但也对巴国在2700公里的国界上竖起围篱表达愤怒。

昨天的破晓空袭又让两邻国紧张关系深化。阿富汗官员表示，这次攻击是由巴基斯坦军方直升机发动，击中柯斯特省（Khost）和库纳尔省（Kunar）边界上的民宅。

阿富汗塔利班政府对巴基斯坦发出警告。塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）昨晚形容空袭行径残酷，并「为阿富汗与巴基斯坦结仇铺平道路」，还说「巴基斯坦方面应了解开战不符任何一方的利益」。

这波空袭也让柯斯特与其他几个省份在本周末出现抗议。

巴基斯坦军方至今未对空袭置评，但巴国外交部今天呼吁喀布尔（Kabul）的塔利班当局管控激进分子。

巴基斯坦外交部表示：「巴基斯坦要求阿富汗主权政府确保巴阿边界区域的安全，并采取坚定行动来对付涉入巴基斯坦恐怖活动的个人。」

巴国外交部还说，「从阿富汗运作的恐怖分子」14日在北瓦兹里斯坦区（North Waziristan）杀死7名巴基斯坦军人。

「巴基斯坦塔利班运动」（TTP）等激进团体长期把巴阿边境区域当作据点并跨境运作。

阿富汗塔利班组织和「巴基斯坦塔利班运动」在这两个国家是不同的团体，但有共同的意识形态，也会吸引住在两国的人加入。

「巴基斯坦塔利班运动」上月宣布将从穆斯林斋戒月（Ramadan）的第一天起，对巴基斯坦安全部队发动攻势。

在阿富汗塔利班要求外籍战士离开阿富汗后，「巴基斯坦塔利班运动」正在施压巴基斯坦当局允许激进分子返回家乡可不受惩罚。

© 2022 AFP