巴基斯坦进入抗疫关键期 加强管控边界

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（法新社伊斯兰马巴德3日电） 巴基斯坦政府警告，未来几周将是对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的关键，巴国已禁止旅客通行与伊朗和阿富汗的陆路口岸，并删减国际航班。

巴基斯坦昨天宣布实施边界限制令。值此之际，巴国正准备庆祝穆斯林开斋节（Eid al-Fitr）。一般而言，这个节日会有大批人潮在城乡之间移动，移工与海外巴基斯坦人也会归国庆祝。

巴基斯坦民航局（Civil Aviation Authority）1日表示，自5日起，8成航班将暂停两周，主要是来自中东的航班，直到5月中旬开斋节假期结束后才会恢复。

巴国防疫任务小组还说，与伊朗和阿富汗的陆路口岸也将禁止行人通过，但贸易往来得以豁免。

现在邻国印度深陷疫情危机，每天出现数十万起新病例，让巴基斯坦官员焦急关注。但巴基斯坦与印度的航班与陆路口岸在疫情之前，就因为政治局势紧绷而关闭。

贫穷的巴基斯坦累计病例已逾80万起，大约1万8000人病故，现正奋力遏制第3波感染潮。但在巴国2亿2000万人口当中，只有一小部分人已接种疫苗。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP