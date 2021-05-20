巴基斯坦青少年拍TikTok影片 意外枪杀自己

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（法新社白夏瓦20日电） 巴基斯坦警方今天表示，一名地方上青少年网红由朋友拍摄他假装朝自己开枪的影片，准备发布到热门短影音平台TikTok，却意外死于自身枪下。

根据警方说法，19岁的哈米杜拉（Hamidullah）拿一把朋友的手枪指向自己太阳穴，并扣下扳机，但他不知道子弹已上膛。

巴基斯坦西北部史瓦特河谷（Swat Valley）高级警官哈兹拉特（Badshah Hazrat）表示：「这名年轻人当场死亡。」他还告诉法新社：「这名年轻人是当地知名网红，在TikTok很活跃。」

哈米杜拉在TikTok有8000多名追踪者，发布过近600支短片，大多是他和朋友恶作剧、打板球或在地势崎岖、景色如画河谷的日常生活。

警方指出，哈米杜拉意外身亡影片虽未上传到TikTok，但在他的朋友间流传，并迅速广泛散布。

这是巴基斯坦又一桩社群媒体噱头演变成意外悲剧事件。去年在喀拉蚩（Karachi）有一名安全警卫拍TikTok短片把玩步枪时，将自己射死。今年1月在拉瓦尔品第（Rawalpindi）另一名青少年拍TikTok影片时被火车撞死。

© 2021 AFP