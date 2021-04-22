巴基斯坦饭店爆炸案增至5死 塔利班宣称犯案

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（法新社巴基斯坦奎达市22日电） 巴基斯坦西南部中国大使下榻的豪华饭店，昨天发生爆炸案，官方公布的死亡人数增至5人，巴基斯坦塔利班运动组织宣称是他们所为。

塔利班说，这起攻击的目标是巴基斯坦的安全官员。北京当局则强力谴责这起攻击案

这起爆炸案发生在俾路支省（Baluchistan）首府奎达市（Quetta），地点在全国豪华连锁饭店赛琳娜（Serena）的停车场。

巴基斯坦塔利班运动（Tehreek-e-Taliban Pakistan）发言人在声明稿中说：「自杀炸弹客一如计画击中安全官员。」

警方表示，这起爆炸案由土制炸弹引爆，遇害者包括安全官员和饭店工作人员。

中国外交部发言人汪文斌说，这起爆炸案是「恐怖攻击」，炸弹引爆当时，中国代表团成员外出参加活动，不在饭店内。

中国大使馆农业专员顾文亮告诉环球时报，炸弹在他们预计返回饭店时间的10分钟前引爆。

饭店警卫巴克希（Khuda Baksh）说：「我走在停车场，突然听到一声巨响，脚下地面摇晃。」

他告诉法新社：「大家都拚命跑，然后我就失去意识。」

巴基斯坦塔利班运动多年来都从位于与阿富汗交界的总部，对巴基斯坦境内的城市中心发动致命攻击。

但2014年一场大规模军事进攻行动，大体摧毁了巴基斯坦塔利班运动的指挥和控制架构，巴基斯坦国内叛乱暴力事件因而大减。（译者：刘淑琴／核稿：陈政一）

© 2021 AFP