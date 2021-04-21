巴基斯坦饭店爆炸造成4死 中国大使躲过一劫

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（法新社巴基斯坦奎达市21日电） 巴基斯坦官员今天晚间表示，西南部一家顶级饭店遭炸弹攻击发生爆炸，造成至少4人死亡、多人受伤。而中国大使就下榻在这家饭店。

这起爆炸案发生在俾路支省（Baluchistan）首府奎达市（Quetta），地点在全国豪华连锁饭店赛琳娜（Serena）的停车场。

巴基斯坦内政部长阿迈德（Sheikh Rashid Ahmed）告诉法新社：「至少4人死亡，另有12人受伤。」他并形容这次事件为「恐怖主义行径」。

阿迈德说：「一支由大使领导、约有4人的中国代表团，下榻在这家饭店。」

「爆炸发生当下，大使外出开会。」

奎达市高阶警官伊克兰（Azhar Ikram）证实上述死亡人数，但他说中国大使待在饭店内，惟爆炸当下没出现。

伊克兰说：「初步调查指出，其中一辆车被装了土制炸弹。」

目前尚无组织立即宣称犯案。

俾路支省天然资源丰富却很穷困，让居民极为不满，他们抱怨自己未因本地的天然气和矿藏财富公平受益。

在数十亿美元的中国投资藉一带一路重要计画━「中巴经济走廊」（China-Pakistan EconomicCorridor, CPEC）流入此区后，当地民众更加忿怒，认为新工作机会多半被外来人士抢走，他们几乎没得到好处。

© 2021 AFP