巴塞隆纳教头被炒鱿鱼

（法新社马德里27日电） 西班牙甲级足球联赛巴塞隆纳队今天宣布，解除总教练柯曼（Ronald Koeman）职务。教头一职，目前看好由前中场哈维（Xavi Hernandez）接替。

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柯曼是在巴塞隆纳0比1败给巴列卡诺（Rayo Vallecano）之后，遭球队开除。目前巴塞在西甲排名第9。

巴塞隆纳最近7场西甲赛事只赢了2场，其中包括24日败给皇家马德里（Real Madrid），开季表现不佳，让巴塞隆纳丧失下季欧洲冠军联赛（Champions League）资格的可能性大增，球会已经紧迫的财务状况更可能雪上加霜。 目前执教卡达足球劲旅萨德队（Al Sadd）的哈维，被认为最有可能接替柯曼。 巴塞隆纳B队教练巴胡安（Sergi Barjuan）可能代理总教练一职，率队在欧洲冠军联赛迎战阿拉维斯（Alaves）和基辅动力（Dynamo Kiev），另外还有对决塞尔塔维戈（Celta Vigo）之役。

河床队（River Plate）总教练盖亚多（Marcelo Gallardo）和阿贾克斯（Ajax）教头滕哈格（Erik ten Hag）也是可能人选，但两人或许都无意在季中离开现职。 巴塞隆纳发布声明说：「巴塞隆纳已经解除柯曼总教练的职务。球会主席拉波塔（Joan Laporta）在球队败给巴列卡诺之后通知他这个决定，柯曼会在周四（28日）在体育城（Ciutat Esportiva）向球队说再见。」 「巴塞隆纳谢谢他对球会的服务，也祝他职业生涯一切顺利。」

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