巴尔德斯封锁红袜打线 太空人美联冠军赛听牌

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美国职棒大联盟MLB美国联盟冠军赛，休士顿太空人和波士顿红袜打完前4战后，以2比2战成平手，今天的第5战在红袜主场进行，作客的太空人派出例行赛11胜、6败，防御率3.14的左投巴尔德斯（Framber Valdez）先发，红袜则以拿过两次三振王、2018助红袜拿下世界大赛冠军的左投塞尔（Chris Sale）迎战。

客场出赛的太空人，此役在2局上半靠阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）的阳春全垒打先声夺人，打完前5局以1比0领先。

6上太空人攻势再起，首名打者阿图维（Jose Altuve）获保送，布兰特利（Michael Brantley）利用对手失误上垒，阿尔瓦雷兹在1出局后挥出二垒安打扫回两分，让太空人3比0领先。

两出局后，塔克（Kyle Tucker）敲安，古利尔（Yuli Gurriel）击出带有打点的二垒安打，下一棒的希瑞（Jose Siri）再挥出右外野方向两分打点安打，让太空人将领先一举扩大到6比0。

太空人7上首名打者阿图维安打上垒，接着靠对方投手牵制失误站上二垒，再藉着下一棒布兰特利的安打跑回球队此役第7分。

前6局只打出2支零星安打、1分未得的红袜，在7下靠德佛斯（Rafael Devers）的阳春弹要回1分。

9上太空人靠1支安打、2个保送攻占满垒，古利尔在两出局后击出中外野方向带有两分打点的安打，让球队以9比1领先，最终也以8分之差击败红袜。

巴尔德斯此役先发8局，送出5次三振、1个保送，只被击出3支零星安打，仅因挨了1发阳春炮丢掉1分，帮助太空人拿下「听牌」的关键1胜，他也获得这场比赛的胜投。红袜的塞尔今天投5.1局，有7次三振、2个保送，被击出1支全垒打在内的3支安打，丢掉4分中有2分自责分，承担此役败投。

阿尔瓦雷兹、古利尔今天都有5打数3安打、3分打点的贡献，同样也是太空人获胜的功臣。

太空人今天赢球，在美联冠军赛以3胜2负「听牌」，接下来将于当地时间22日回到主场作战，最快可于当天在家拿下美联冠军及世界大赛门票。

© 2021 AFP