巴拉圭缉毒检察官遇刺 犯案手法类似黑帮贩毒集团

（法新社波哥大10日电） 警方和巴拉圭缉毒检察官贝奇的遗孀说，贝奇今天在哥伦比亚加勒比海岛屿度蜜月时遭到行刑式枪杀，凶手犯案后从海上逃逸。

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巴拉圭总统阿布铎（Mario Abdo Benitez）谴责这是起「懦夫般的谋杀」。一名检察官说，这种作案手法让人想起「黑帮（贩毒）集团」。

贝奇（Marcelo Pecci）的妻子、巴拉圭记者阿吉勒拉（Claudia Aguilera）说，45岁的贝奇在恬静优美的旅游岛屿巴鲁（Baru）海滩上休憩时，身中两枪倒地。

贝奇夫妇4月30日在附近的卡他赫纳市（Cartagena）结婚。

阿吉勒拉告诉「时报」（El Tiempo）：「两名男子袭击贝奇。他们（从海上）乘坐小船或水上摩托车而来，事实是我没有看得很清楚。」

阿吉勒拉描述，其中一名凶手走过来，「一言不发地向贝奇开了两枪，一颗（子弹）击中他的脸，另一颗击中背部。」

怀有身孕的阿吉勒拉说，她的丈夫已有近两周没有收到任何威胁。

杀人的动机尚不清楚，但贝奇的同事、巴拉圭检察官沙拉斯（Augusto Salas）说，这次攻击显然是「典型的黑帮（贩毒）集团手法，在证据证明相反之前，我会这么想。」

哥伦比亚警政署长瓦尔加斯（Jorge Luis Vargas）说，5名调查人员已派往巴鲁，并将得到巴拉圭和美国专家的协助。

哥伦比亚总统杜克（Ivan Duque）发推文「谴责」这起凶杀案，并表示他已向巴拉圭总统阿布铎表达哀悼之意，并誓言「合力找出凶手」。

阿布铎发推文表示：「巴拉圭全国哀悼检察官贝奇在哥伦比亚遭遇懦夫般的谋杀。」

他说：「我们对这起不幸事件给予最强烈的谴责，并加倍致力于打击组织犯罪。」

© 2022 AFP