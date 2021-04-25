巴格达医院大火82死110伤 民众怒喊官员下台

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（法新社巴格达25日电） 伊拉克内政部今天宣布，首都巴格达专门收治2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者的哈蒂柏医院昨夜发生的大火，已酿82人死亡110人受伤。事件引发民众愤怒要求官员下台。

哈蒂柏（Ibn al-Khatib）医院昨天深夜先是传出一声爆炸，随后冒出大火，火势迅速扩散至数个楼层。火灾结束后不久便传出至少有23人丧生。

医界消息人士透露，爆炸原因是院内「氧气筒储藏出错」。当时加护病房共住有30名COVID-19重症患者，床边还共有数十名亲属陪伴。

伊拉克民防单位指出，哈蒂柏医院「并无消防系统，且装饰天花板造成大火扩散至高度易燃物」。「大多数遇难者是因必须搬离（病房）被拔掉呼吸器而死亡，其他人则因浓烟窒息而死。」

伊拉克人权委员会（Human Rights Commission）委员巴雅提（Ali Bayati）稍早在推特发文表示：「哈蒂柏医院火灾酿成的死亡人数为58人，其中28人原接上呼吸器治疗。」

社群媒体上流传的影片显示，消防员奋力扑救火势，病患和亲属试图逃出医院大楼。35岁的艾密尔（Amir）告诉法新社：「救出伤者的是民众。」他还说自己「千钧一发」救出住院的兄弟。

截至21日，伊拉克累计感染人数已突破百万，居阿拉伯国家之首；累计死亡病例也已超过1万5000例。而伊拉克的医院因数十年来战事和缺乏投资而老旧不堪，药品和病床皆短缺。

这起火灾在伊拉克社群媒体上引发群情激愤，伊拉克总理哈德米（Mustafa al-Khademi）今天呼应总统沙雷（Barham Saleh）和国会议长哈布西（Mohammedal-Halbousi），要求对起火原因展开调查，并要求「24小时内」有结果。他并宣告全国哀悼3天。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP