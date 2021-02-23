巴格达美国使馆所在地 遭到火箭弹袭击

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（法新社巴格达22日电） 伊拉克军方与安全部门消息来源表示，一连串的火箭弹今天袭击伊拉克首都巴格达高度戒备的地区，此区是美国大使馆所在地。

伊拉克局势历经数月来相对平静后，这是一周内发生的第3度袭击，西方国家在当地的外交、军事或商务机构沦为锁定目标。

据伊拉克安全部门发表的声明，至少两枚火箭弹落在绿区（Green Zone）范围内，这个区域是美国及其他外国使馆所在地。

一名在绿区内的安全人员表示，因来袭的火箭弹不会落在使馆范围内，部署在美国大使馆的反火箭弹、炮弹及迫击炮弹系统（Counter Rocket, Artillery and Mortar，C-RAM）并未发射反制。

另有安全部门的消息来源透露，至少一枚火箭弹击中邻近美国使馆的伊拉克国家安全局，殃及停靠在当地的数辆汽车。

目前还没有人声称为这起攻击负责，不过伊拉克军方表示，在巴格达的北部地区找到了火箭弹发射架。

伊拉克这类攻击经常由一些罕为人知的团体宣称犯案。伊拉克与美国官员说，这些团体是伊拉克境内亲伊朗强硬派的「烟雾弹」。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，美国对于近来发生在伊拉克的袭击「感到愤怒」，并说美国将「对伊朗代理人袭击美国人的行径，追究伊朗的责任」。

他同时告诉记者：「我们不会发动猛烈攻击及贸然升高冲突，如此只是正中伊朗下怀，助长他们进一步破坏伊拉克稳定的企图。」（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP